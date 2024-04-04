Жуки, бабочки и муравьи проснулись в Подмосковье

Теплая погода позволила обитающим на территории Подмосковья членистоногим пробудиться от зимней спячки. Уже сейчас можно встретить бабочек, муравьев и жуков, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Из бабочек ранней весной в Подмосковье можно встретить крапивниц и лимонниц, указали в ведомстве. Этим чешуекрылым не нужны для пропитания благоухающие цветы, им достаточно воды из лужи, которая богата множеством микроэлементов.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, пробуждение членистоногих является признаком того, что заморозков в регионе, скорее всего, уже не будет.

«Насекомые и паукообразные являются важным звеном в пищевых цепях, поэтому вскоре можно ожидать возвращения в регион всех перелетных насекомоядных птиц. <…> Важно понимать взаимосвязь и зависимость видов в экосистемах и пищевых цепях, для того чтобы не навредить природному богатству», — отметил глава Минэкологии региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько водоемов расчистят в регионе в текущем году.