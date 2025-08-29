Автомобилисты Хабаровского края столкнулись с нехваткой бензина

В ряде населенных пунктов Хабаровского края наблюдаются перебои с поставками бензина, о чем сообщил телеграм-канал Amur Mash. В частности, отмечается отсутствие топлива в Советской Гавани и близлежащих районах.

По информации канала, водители, прибывшие на АЗС, столкнулись с отсутствием в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95, о чем свидетельствовали соответствующие объявления на топливораздаточных колонках.

Недавно СМИ сообщали об очередях на заправках в Спасском районе Приморья, где наблюдался рост цен на бензин. Жители различных районов края выстраивались в очереди для заправки своих автомобилей. Власти, комментируя ситуацию, заявили об искусственном ажиотаже, создаваемом местными жителями при виде бензовозов.

