Стало известно, стоит ли ожидать снижения цен на бензин в России

Эксперты не ожидают снижения розничных цен на бензин в обозримой перспективе, даже несмотря на недавнюю корректировку стоимости топлива на бирже. Как пояснил Игорь Юшков — эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, биржевая торговля слабо влияет на ценообразование на заправках, затрагивая в первую очередь самих поставщиков. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, снижение биржевых котировок принесет облегчение нефтетрейдерам, которые вынуждены были продавать топливо АЗС в убыток. Однако для конечного потребителя ситуация остается неблагоприятной. С начала года розничная стоимость бензина выросла значительнее, чем общий уровень инфляции, в то время как цены на дизельное топливо пока укладываются в инфляционные рамки.

Эксперт добавил, что косвенное влияние на рынок все же возможно: независимые заправки, длительное время работавшие без прибыли, могут начать закрываться, если ситуация не улучшится. Это способно усилить рыночные позиции крупных сетей, но не приведет к снижению цен для автовладельцев.

По его мнению, вместо снижения не исключен дальнейший рост стоимости топлива, хотя и с возможным замедлением темпов. Ключевым вопросом остается соотношение этого роста с инфляцией. На фоне текущей умеренной дефляции цены на бензин продолжают увеличиваться, что сохраняет напряженность на рынке и финансовую нагрузку на потребителей.

