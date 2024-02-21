Более двадцати гектаров земель получил в аренду фермер из подмосковной Коломны

Крестьянскому фермерскому хозяйству из городского округа Коломна предоставлен земельный участок площадью двадцать три гектара сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что арендованный участок сроком на пять лет будет использоваться под кормовую базу для крупного рогатого скота. Данному фермерскому хозяйству уже 6 лет. Землю будут использовать для выращивания кормовых растений, планируют высадить также питомник елей. А на собственном участке, который расположен рядом, займутся разведением рыбы.

Глава КФХ Мария Байлова приехала с мужем в Коломну из Казахстана. Купили землю и стали заниматься фермерским хозяйством.