Более двадцати гектаров земель получил в аренду фермер из подмосковной Коломны
Фото: [Пресс-служба Министерства имущественных отношений МО]
Крестьянскому фермерскому хозяйству из городского округа Коломна предоставлен земельный участок площадью двадцать три гектара сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В ведомстве отметили, что арендованный участок сроком на пять лет будет использоваться под кормовую базу для крупного рогатого скота. Данному фермерскому хозяйству уже 6 лет. Землю будут использовать для выращивания кормовых растений, планируют высадить также питомник елей. А на собственном участке, который расположен рядом, займутся разведением рыбы.
Глава КФХ Мария Байлова приехала с мужем в Коломну из Казахстана. Купили землю и стали заниматься фермерским хозяйством.
«Начинали свою фермерскую деятельность с гусей, о крупном рогатом скоте только мечтали. А сейчас у нас уже 8 быков и 6 коров. Мясо-молочную продукцию реализуем среди жителей и на рынке. И на этом не остановимся, планов много», — говорит Мария Байлова.