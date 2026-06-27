Что изменится в финансах россиян с 1 июля — новые лимиты на кредиты и защита от МФО

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений. Они затронут сферу кредитования, страхования, продажи недвижимости, импорт товаров и даже правила уборки помещений. «Российская газета» собрала главные новшества.

Защита клиентов микрофинансовых организаций

С 1 июля начинает действовать новая редакция базового стандарта для микрофинансовых организаций (МФО). Теперь МФО больше не смогут автоматически проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, включая страхование. Заемщик должен будет давать согласие на такие услуги только осознанно.

Организации обязаны предоставлять полную информацию о дополнительных услугах и разъяснять право отказаться от них. Также запрещено использовать визуальные приемы, которые скрывают условия договора. За нарушения саморегулируемая организация может наложить штраф от 5 до 200 тысяч рублей или даже исключить компанию из реестра, что приведет к закрытию бизнеса.

Новые данные в кредитных историях

С 1 июля в кредитные истории добавят новые сведения для предотвращения мошенничества. Теперь там будут отражаться факты обращения за кредитом с указанием суммы, данные об одобрении или отказе с указанием причины, а также информация о заключении договора и передаче денег.

Банки и МФО обязаны направлять эти данные в бюро кредитных историй в течение 30 минут после события. Бюро, в свою очередь, должны включать их в систему за 15 минут.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Лимиты на выдачу кредитов

Банк России утвердил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) на третий квартал 2026 года. Они коснутся ипотеки, автокредитов и нецелевых кредитов под залог недвижимости.

По ипотеке на новостройки лимит снизится с 7% до 5% для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% или с первоначальным взносом не более 20%. На вторичном рынке жилья лимит для заемщиков с ПДН выше 80% упадет с 20% до 15%. Для нецелевых кредитов под залог недвижимости при ПДН выше 50% лимит составит 28%, а при ПДН выше 80% — всего 3%. По кредитам под залог автомобиля при ПДН выше 50% лимит снизился с 20% до 18%, а при ПДН выше 80%— с 5% до 3%

Кроме того, с 1 июля при расчете долговой нагрузки банки и МФО будут учитывать только 90% от заявленных неофициальных доходов (дисконтирующий коэффициент 10%). Также вводится полный запрет на выдачу кредитов и займов тем, кто тратит на погашение текущих долгов более 80% ежемесячного дохода.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Другие изменения

Права родителей. С 1 июля законные представители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей (кроме эмансипированных).

Биометрия в сделках с недвижимостью. С июля можно подтверждать личность с помощью биометрии при дистанционных сделках — в дополнение к электронной подписи.

Порядок передачи данных в Социальный фонд. С 1 июля 2026 года автоматизируют назначение больничных, декретных и детских пособий через индивидуальный лицевой счет.

Новые виды страхования жизни. С 1 июля появятся продукты с объявленной и расчетной доходностью — взамен прекращенного инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Первый вид доступен всем и представляет собой накопительное страхование жизни. Второй — только для квалифицированных инвесторов с суммой вложений от 6 млн рублей. Доходность по таким договорам будет зависеть от выбранных активов.

Обеспечительный платеж за импорт из ЕАЭС. С 1 июля он становится обязательным для ввоза товаров из Армении, Казахстана и Киргизии. Импортеры должны будут вносить обеспечительный платеж до ввоза товара. Для Беларуси предусмотрена отсрочка до 1 ноября.

Новый ГОСТ по уборке помещений. С 1 июля вступает в силу новый стандарт, который устанавливает единые требования к уборке чистых помещений. Согласно ГОСТу, уборку нужно разделять на несколько этапов: очистка поверхностей, обработка критических поверхностей и оборудования. Сухую вакуумную уборку разрешается проводить в местах, недоступных для швабры, а небольшие рабочие зоны можно очищать влажными или спиртовыми салфетками.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России заработают два новых вида страхования жизни.