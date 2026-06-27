Накопить к сроку или получить максимум: с 1 июля в России заработают два новых вида страхования жизни

С 1 июля 2026 года в России появятся два новых вида страхования жизни. Об этом 27 июня сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев, пишет РИА Новости.

Первый вид — страхование жизни с объявляемой доходностью. По сути, это накопительное страхование: человек вносит деньги, а к определенному сроку получает накопленную сумму с доходом, который страховщик объявляет заранее. Такие полисы подойдут тем, кто хочет накопить на обучение ребенка, свадьбу или крупную покупку.

Второй вид — страхование жизни с расчетной доходностью. Его цель — получить максимально возможный доход, но он сопряжен с более высокими рисками. Оформить такой договор смогут только квалифицированные инвесторы. В ВСС считают, что эти продукты привлекут в экономику так называемые длинные деньги и дадут импульс развитию страхового рынка.

Одновременно с этим расширяется и программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин 22 июня сообщил, что в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения. Теперь многие дорогостоящие процедуры можно получить бесплатно по полису — без оформления квот и поиска дополнительного финансирования. Это касается как диагностических, так и лечебных методик, которые ранее были доступны только платно или по специальным направлениям.

Таким образом, изменения затронут как страховой рынок, так и систему здравоохранения. Новые полисы дадут гражданам больше возможностей для накоплений и инвестиций, а расширение ОМС сделает высокотехнологичную медицину доступнее.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России повысят пенсии для некоторых категорией граждан.