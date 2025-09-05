В Госдуме объяснили, как экспорт яиц в другие страны повлияет на российские цены

В ГД предложили экспортировать излишки куриных яиц из России, чтобы стабилизировать внутренние цены и поддержать фермеров, страдающих от перепроизводства, как сообщает ТАСС .

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина считает, что экспорт куриных яиц поможет стабилизировать цены на этот продукт в России. По ее словам, в стране наблюдается перепроизводство яиц, из-за чего падают закупочные цены и снижается прибыль у фермеров. А экспорт, в том числе в США, позволит сбалансировать спрос и предложение внутри страны, поддержать российских производителей и стабилизировать цены.

Оглоблина добавила, что экспорт яиц подтверждает соответствие российской продукции международным стандартам и ее востребованность даже в развитых странах. По ее мнению, это также говорит об успехе внешнеэкономической стратегии России и зрелости агропромышленного комплекса.

