Domino's Pizza начала банкротство своего российского бизнеса

DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, отказалась от попыток продать свой российский бизнес и начала его банкротство, сообщается в пресс-релизе компании.

Внешний долг российского бизнеса компании оценивается в 520 млн рублей.

В установленные сроки будет подано заявление о банкротстве. После того как компания будет признана банкротом, она покинет Россию.