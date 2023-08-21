Domino's Pizza начала банкротство своего российского бизнеса
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DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, отказалась от попыток продать свой российский бизнес и начала его банкротство, сообщается в пресс-релизе компании.
Внешний долг российского бизнеса компании оценивается в 520 млн рублей.
В установленные сроки будет подано заявление о банкротстве. После того как компания будет признана банкротом, она покинет Россию.
«В настоящее время еще рано давать точную оценку финансового влияния возможного банкротства DP Russia на консолидированное финансовое положение и результаты деятельности компании», – говорится в пресс-релизе.