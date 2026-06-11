Движение вниз: экономисты рассказали, что ожидать от Центробанка 19 июня

Центробанк снова в эпицентре внимания: 19 июня 2026 года регулятор объявит свое решение по ключевой ставке. Вопрос, который сейчас волнует всех, — последует ли снижение, новое повышение или затишье? Ответ ищут не только на бирже, но и в Кремле. Экономисты склоняются к тому, что ставка все-таки поползет вниз. И дело не в абстрактных надеждах. Как напоминает в беседе с Общественным телевидением России политолог Валерий Корнеев, президент уже анонсировал новый инвестиционный цикл со следующего года, а для него нужны дешевые деньги. Снижать ставку, по сути, обязывает экономическая логика: без этого не запустить обновление производственных мощностей.

Проблема в том, что падение ставки последние полгода было очень плавным — по 0,5% за раз. Эксперт Андрей Бархота описывает дилемму: с одной стороны, рубль недостаточно крепок, что бьет по экспортерам и снижает предложение товаров, толкая цены вверх. С другой — сильно укрепить рубль при высокой ставке тоже сложно, а избыточная дороговизна кредитов убивает деловую активность. Получается замкнутый круг, разорвать который можно только аккуратным движением вниз.

А вот в оценке глубины этого движения мнения разошлись. Корнеев допускает резкое снижение сразу на 1% и даже больше. Бархота прогнозирует куда более осторожный шаг — в пределах 0,25–0,5 процентного пункта. По его словам, такой сценарий станет сигналом: курс на смягчение взят, но денежный поток в экономику не хлынет, и монетарная инфляция не получит нового топлива.

Ранее Путин признал, что высокая ставка душит бизнес.