«Крик Ярославны» о ключевой ставке услышали в Кремле: Путин признал, что высокая ставка душит бизнес

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ признал, что высокая ключевая ставка бьет по бизнесу, и сравнил стоны предпринимателей с «криком Ярославны». Но успокаивать не стал: власти сознательно охлаждают экономику, чтобы укрепить ее базу. По словам главы государства, никаких угроз нет, а результаты уже видны.

Выступая на пленарной сессии, Владимир Путин затронул больную для бизнеса тему — ключевую ставку. Президент заявил, что властям хорошо знаком «крик Ярославны» (а именно «Караул!») от предпринимателей, которых высокая стоимость кредитов душит и мешает инвестициям. Глава государства признал, что это осложняет инвестпроцесс.

Однако Путин тут же объяснил: такая политика — сознательная. Россия идет на временное охлаждение экономики, чтобы укрепить ее здоровье и базу. По словам президента, снижение темпов роста ВВП и другие тревожные сигналы — не случайность, а часть плана. Угроз ни сегодня, ни в ближайшей перспективе он не видит. Напротив, действия властей уже приносят определённый результат. Путин заверил, что все проблемы регулярно обсуждаются с представителями реального сектора.

Таким образом, Путин не пообещал скорого снижения ставки, но дал понять: боль бизнеса слышат. Правда, лечить ее будут не мягкими методами, а через «оздоровление». Инвесторы, желающие долгосрочных вложений, по мнению президента, должны смотреть на перспективу, а не на текущие трудности.

Ранее Путин на ПМЭФ назвал прагматизм США достойным подражания.