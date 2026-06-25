Федеральное казначейство перевыполнило план по доходам за 2025 год

Федеральное казначейство по итогам 2025 года исполнило расходы федерального бюджета на 99,98%. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты по результатам проверки работы ведомства, передает информационное агентство ТАСС .

Объем расходов Казначейства составил 88,6 млрд рублей. Неисполненными остались назначения на 14,5 млн рублей. В Счетной палате связали это в основном с тем, что подрядчики не выполнили в срок условия заключенных контрактов.

Доходы ведомства также оказались выше запланированного уровня. В федеральный бюджет поступило 1,4 трлн рублей — на 2,9% больше прогноза. Значительную часть поступлений обеспечили операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете, а также расчеты в рамках соглашений стран Евразийского экономического союза.

По итогам аудита Счетная палата признала бюджетную отчетность Федерального казначейства за 2025 год достоверной. Эффективность внутреннего финансового аудита ведомства оценили как высокую.

Ранее Минздрав существенно недовыполнил план по доходам за 2025 год.