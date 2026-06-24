Минздрав существенно недовыполнил план по доходам за 2025 год

Минздрав России по итогам 2025 года перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей доходов — это 35,2% от прогнозного показателя. Такие данные приведены в заключении Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, передает информационное агентство ТАСС .

Аудиторы указали, что ведомство заметно не достигло запланированного объема поступлений. При этом по некоторым отдельным источникам доходы, напротив, превысили прогноз: максимальное отклонение составило 2146,4%.

Роспотребнадзор и Росздравнадзор выполнили доходные планы с превышением. Первый направил в бюджет 947,8 млн рублей, что на 1,3% больше ожидаемого уровня. Поступления Росздравнадзора составили 603,5 млн рублей и оказались выше прогноза на 24,6%.

Расходные обязательства все три ведомства исполнили почти полностью. Минздрав израсходовал 882,3 млрд рублей, или 98,9% утвержденных назначений. Роспотребнадзор направил 102,1 млрд рублей — 99,9% плана, Росздравнадзор — 4,8 млрд рублей, что соответствует 99% предусмотренного объема.

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