Минздрав существенно недовыполнил план по доходам за 2025 год
Счетная палата РФ: доходы Минздрава оказались на уровне 35% от плана
Минздрав России по итогам 2025 года перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей доходов — это 35,2% от прогнозного показателя. Такие данные приведены в заключении Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, передает информационное агентство ТАСС.
Аудиторы указали, что ведомство заметно не достигло запланированного объема поступлений. При этом по некоторым отдельным источникам доходы, напротив, превысили прогноз: максимальное отклонение составило 2146,4%.
Роспотребнадзор и Росздравнадзор выполнили доходные планы с превышением. Первый направил в бюджет 947,8 млн рублей, что на 1,3% больше ожидаемого уровня. Поступления Росздравнадзора составили 603,5 млн рублей и оказались выше прогноза на 24,6%.
Расходные обязательства все три ведомства исполнили почти полностью. Минздрав израсходовал 882,3 млрд рублей, или 98,9% утвержденных назначений. Роспотребнадзор направил 102,1 млрд рублей — 99,9% плана, Росздравнадзор — 4,8 млрд рублей, что соответствует 99% предусмотренного объема.
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