Трамп выдвинул Китаю ультиматум

Администрация США выдвинула новый ультиматум Китаю: Трамп пригрозил КНР новыми пошлинами в 50% в ответ на ответные меры. Об этом пишет Reuters.

Бывший президент США Дональд Трамп вновь обострил торговое противостояние с Китаем, заявив о намерении ввести дополнительные пошлины в 50% на китайские товары. По его словам, эта мера станет ответом на возможные действия Пекина, если тот не откажется от зеркальных шагов в адрес Вашингтона.

Трамп дал понять, что уступок ждать не стоит: США готовы на жесткие экономические меры, если Китай продолжит настаивать на своем. Параллельно экс-президент сообщил, что готов вести переговоры с другими странами, выразившими интерес к заключению сделок по пошлинам — обсуждения начнутся в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, США уже объявили о ряде тарифных ограничений на китайские товары, сославшись на несправедливую торговую политику Пекина и нарушения в сфере интеллектуальной собственности. Теперь торговая риторика выходит на новый уровень давления. Эксперты отмечают, что такие шаги могут серьезно повлиять на глобальные рынки и экономические отношения двух крупнейших экономик мира.

Ранее стала известна дата принятия ответных мер со стороны ЕС на новые пошлины США.