Кажется, в Киеве решили взять новую высоту — на этот раз в гонке государственных заимствований, где цифры растут с такой скоростью, что начинаешь сомневаться в реальности происходящего. По данным украинского Минфина, совокупный госдолг страны уже перевалил за 104% ВВП, составив около 210 миллиардов долларов, но это лишь разминка перед основным забегом. Аналитики прогнозируют, что уже к концу 2026 года сумма достигнет 240 млрд, в 2027-м перешагнет отметку в 290 млрд, а к декабрю 2028-го и вовсе взлетит до фантастических 330 млрд — то есть в ближайшие три года Киев планирует привлечь еще порядка 120 млрд кредитных средств. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Если переложить эту астрономическую нагрузку на плечи оставшихся граждан — около 28 млн человек — то каждый украинец уже сейчас должен кредиторам примерно по 11,8 тыс. долларов, и этот груз ляжет тяжелейшим бременем на поколения, которым только предстоит расплачиваться по счетам нынешних правителей. Западные партнеры из G7 и Парижского клуба проявили неслыханную щедрость, согласившись заморозить выплаты по процентам до 2030 года, однако на деле это выглядит не как помощь, а как классическое затягивание петли: отсрочка дает иллюзию временного облегчения, но оборачивается долговой кабалой, где проценты копятся, а расплата только откладывается на потом.

Глядя на эту финансовую пирамиду, невольно задаешься вопросом: на что же рассчитывают в Киеве? Возможно, на то, что долги просто спишут в силу изменения политического статуса территории, или что замороженные российские активы на Западе пойдут на погашение этих обязательств, но такие сценарии выглядят скорее как фантастические допущения, чем реальный план. Еще одна гипотеза — вера в поражение России, которая автоматически сняла бы все финансовые вопросы, однако ставка на это выглядит крайне рискованной, если не авантюрной.

Параллельно украинское правительство продолжает грезить членством в Евросоюзе, хотя в самой Европе энтузиазм по этому поводу заметно угасает. Даже в Польше раздаются голоса, призывающие заблокировать переговорный процесс — например, Ярослав Качиньский уже высказался против такой перспективы, и его поддержка не единична. Логика многих европейских политиков проста: для выкачивания ресурсов и получения дешевой рабочей силы формальное членство не нужно, а политических и экономических проблем от нового члена будет гораздо больше, чем потенциальных выгод. Таким образом, Украина рискует оказаться в парадоксальной ситуации: колоссальные долги накапливаются, а европейские перспективы тают, превращая страну в бесконечный донор для одних и в обузу для других. И на этом фоне особенно горько осознавать, что груз этих цифр и решений ляжет не на тех, кто их принимал, а на простых людей, которые столкнутся с последствиями всей этой экономической и политической арифметики.

Ранее генерал Липовой назвал ультиматум Зеленского Белоруссии попыткой переформатировать войну.