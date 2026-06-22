Последнее обращение Владимира Зеленского к руководству Белоруссии было выдержано в категоричном, ультимативном тоне, что само по себе является серьезным дипломатическим сдвигом. Глава киевского режима заявил, что на белорусской территории размещена специальная техника, используемая российской армией для корректировки воздушных ударов по объектам на Украине, и потребовал демонтировать это оборудование в течение недели. В противном случае, пригрозил он, ВСУ уничтожат его самостоятельно. С точки зрения международных норм, такой язык общения между соседними государствами, даже с учетом военно-политического контекста, выглядит не просто резким, а откровенно провокационным.

Как поясняет в разговоре с Общественной Службой Новостей председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор Сергей Липовой, за этим демаршем стоит не столько военная необходимость, сколько политическая игра.

По его мнению, Зеленский сознательно пытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, переключив на Белоруссию внимание европейских аудиторий и демонстрируя своим западным кураторам способность к решительным, пусть и авантюрным, действиям. Фактически, это попытка переформатировать конфликт, добавив в него еще одного игрока, который долгое время сохранял нейтралитет по отношению к Украине, несмотря на тесный союз с Россией.

Суть стратегии Киева, по словам эксперта, сводится к классической провокации: нанести точечные удары по военным объектам на территории Беларуси, вынудив Минск нанести ответный удар, и затем представить ситуацию как оборонительную войну против двух агрессоров. В такой оптике Украина сможет взывать к НАТО о помощи, аргументируя это тем, что ей приходится сдерживать давление сразу двух государств. Таким образом, ультиматум Зеленского — это не столько требование к Лукашенко, сколько инструмент для создания нового очага напряженности, который позволит Киеву выставить себя жертвой.

Генерал подчеркнул, что тем не менее подобная риторика имеет и обратную сторону. Для самой Белоруссии это означает конец прежней сдержанности и риск оказаться втянутой в прямые столкновения, что может привести к расширению географии конфликта. Для Европы и НАТО — новую головную боль, поскольку в случае эскалации им придется реагировать на ситуацию у собственных границ, а не просто наблюдать за событиями на украинском направлении. Москва же, в свою очередь, получит еще более плотную связку с союзником, что может изменить логистические и оборонительные схемы на западном фланге.

В итоге, как резюмирует Липовой, данная угроза — это не столько реальный план атаки, сколько политический трюк, рассчитанный на дестабилизацию региона и создание образа «осажденной крепости» вокруг Украины. Однако любая провокация имеет свойство материализовываться, и сейчас Минск оказывается перед сложным выбором: реагировать жестко, рискуя войной, или сохранять спокойствие, рискуя быть воспринятым как слабое звено. Как бы то ни было, ультимативный тон Зеленского лишь подтверждает, что дипломатический язык уходит в прошлое, уступая место языку силы и взаимных обвинений, а Беларусь все сильнее вплетается в клубок геополитических противоречий, из которого вырваться будет все труднее.

Ранее депутат Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко опасной провокацией.