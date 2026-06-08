Флагманы исчезают с полок: в Россию привезут меньше топовых смартфонов и ноутбуков

Российские магазины электроники столкнутся с нехваткой топовых смартфонов и ноутбуков. Причина — вызванный бумом искусственного интеллекта кризис на рынке оперативной памяти. В условиях дефицита вычислительных мощностей и стремительного роста цен производители смещают акцент на бюджетные модели. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится, пока выпуск памяти не догонит взрывной спрос. Корреспондент URA.RU разбирался в ситуации.

Как меняются цены на оперативную память

Зарубежные аналитики фиксируют непрерывный рост цен на оперативную память. По данным китайского издания Mydrivers, оптовая цена модуля 16 Гб DDR5 для ПК в июне достигла примерно 35 долларов — это на 6% больше, чем месяцем ранее. А за полгода показатель вырос в 3,5 раза. Модуль 8 Гб DDR4 за апрель-июнь подорожал вдвое по сравнению с первым кварталом.

Представитель компании Lexar (производитель запоминающих устройств) в беседе с Tom's Hardware посоветовал покупать память сейчас, пока на рынке относительное затишье. Продавцы сбывают старые запасы, купленные по прежним ценам. Но когда полки опустеют, новые партии придут уже заметно дороже. К концу года стоимость может вырасти еще вдвое.

Как кризис памяти повлияет на рынок электроники

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает дальнейшее подорожание неизбежным. По его словам, дорожает вся память, а неравномерность динамики связана с тем, что производители переключаются на старые форматы. Раньше выпускали устройства с 16 Гб, теперь — с 8 Гб, используя при этом устаревшие типы памяти. Предела роста цен де-факто нет: потребитель все равно купит компьютер или ноутбук, просто с меньшим объемом памяти или дороже.

Аналитик полагает, что цены на электронику в этом году вырастут на 40-50%. Причины не только в памяти, но и в высоких ценах на энергоносители, от которых зависит стоимость компонентов и производства. Это уже заметно: если прошлогодние смартфоны стоили 26-28 тысяч рублей, то сопоставимые новые модели — около 40 тысяч.

Что останется на полках

Технический директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» Федор Чемашкин пояснил, что наиболее сильный удар пришелся на серверную DRAM, модули высокой плотности и топовые потребительские конфигурации. В России, по его прогнозам, ситуация будет выглядеть не как пустые полки, а как:

рост цен;

сужение ассортимента;

более длинные сроки поставок.

Массовые устройства — смартфоны с 4-8 Гб ОЗУ, ноутбуки с 8-16 Гб, типовые телевизоры и бытовая техника — останутся доступны, но их себестоимость вырастет.

Чемашкин также обратил внимание, что DDR4 начала дорожать быстрее из-за ограниченного предложения. Она больше не является приоритетом для производителей, но по-прежнему востребована для старых ПК, бюджетных устройств, сетевого оборудования и промышленной электроники.

Когда закончится кризис оперативной памяти

По словам эксперта, новые фабрики, расширение мощностей и переход на более тонкие техпроцессы потребуют многолетних инвестиций. Даже если производители начали вкладываться сейчас, быстрого эффекта рынок не получит. Gartner прогнозирует, что мировые IT-расходы в 2026 году достигнут 6,31 трлн долларов, а рост будет поддержан ИИ-инфраструктурой, ПО и облачными сервисами.

Чемашкин называет наиболее реалистичным сценарием дефицитный 2026 год и постепенный переход к сбалансированному рынку после 2027-2028 годов, когда новые мощности выйдут на рынок и ажиотаж вокруг ИИ снизится. По его оценке, флагманские смартфоны с увеличенным объемом оперативной памяти в 2026 году могут подорожать на 20-30%. Аналогичной динамики стоит ожидать в сегменте ПК и ноутбуков, ориентированных на ИИ-задачи. Бюджетный сегмент пострадает меньше, но выбор максимальных конфигураций сократится.

Почему ноутбуки и ПК могут стать не нужны

Аналитик группы «Финам» Леонид Делицын отметил, что с начала прошлого года оптовые цены на оперативную память выросли более чем вдвое, а в рознице — в 4-5 раз. Из-за того что 16-гигабайтные модули стали слишком дороги, производители вернулись на 5-10 лет назад, к устройствам с 8 Гб. Спрос на такие чипы вырос, но ноутбук с ними все равно выходит дешевле.

В долгосрочной перспективе, допустил Делицын, цены могут расти вплоть до полного исчезновения десктопов и ноутбуков как таковых. Ставка на искусственный интеллект не требует мощных пользовательских устройств — вычисления будут происходить в гигантских центрах обработки данных, а потребителю хватит недорогого смартфона для голосовых запросов к ИИ-ассистенту. С другой стороны, NVIDIA уже начала выпускать мощные ИИ-акселераторы для пользовательских устройств, которым нужна большая память. Какая из этих сил победит, покажет время.