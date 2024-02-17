Российские военные водрузили триколор на крыше коксохима в Авдеевке
Фото: [скриншот с видео]
Солдаты ВС РФ установили российский флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке.
Коксохим был последним укрепленным пунктом сопротивления ВСУ в городе. Его обороняла третья штурмовая бригада.
Украинское командование объявило об отводе войск из Авдеевки с целью сохранить людей. Однако российское кольцо окружения практически сомкнулось, и далеко не всем украинским солдатам удалось из него выбраться.
Издание The Hil считает, что победа в Авдеевке откроет новые возможности для российских войск.