Российские военные водрузили триколор на крыше коксохима в Авдеевке

Солдаты ВС РФ установили российский флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке.

Коксохим был последним укрепленным пунктом сопротивления ВСУ в городе. Его обороняла третья штурмовая бригада.

Украинское командование объявило об отводе войск из Авдеевки с целью сохранить людей. Однако российское кольцо окружения практически сомкнулось, и далеко не всем украинским солдатам удалось из него выбраться.

Издание The Hil считает, что победа в Авдеевке откроет новые возможности для российских войск.