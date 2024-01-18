Глава OMV Штерн предупредил о риске прекращения прокачки российского газа через Украину

В скором времени газ из РФ может прекратить поступать в Австрию через украинскую территорию. Об этом заявил Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV. Свое мнение он высказал журналистам из газеты die Presse.

Штерн напомнил, что газопровод, по которому газ из РФ поступает в Европу, проходит по украинской территории. Страна охвачена конфликтом, и поэтому контракт на прокачку топлива может быть не продлен.

«Мы считаем, что существует большой риск. Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», - указал он.

У данного концерна подписан контракт с российской стороной о поставках сырья до 2040 года. В то же время Австрия пытается развивать свои отношения с поставщиками из Италии и ФРГ.

Ранее экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль решила, что союзники Украины постепенно стали менять свою позицию по поводу помощи Киеву. Они перестали верить в победу ВСУ, поэтому не хотят поддерживать проигрывающую сторону.