По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, западные государства поменяли собственную позицию в плане Незалежной и больше не верят в победу Киева. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что страны Старого Света в оценке событий на Украине развернули свою позицию на 180 градусов.

По мнению австрийского политика, в настоящее время все задаются вопросом: как вести себя в случае победы России в украинском конфликте.

Она отметила, что, поскольку российская армия уже перешла в наступление, то вполне может заявить о новых освобожденных территориях.