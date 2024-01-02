В Австрии сообщили об изменении позиции западных стран относительно Украины
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По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, западные государства поменяли собственную позицию в плане Незалежной и больше не верят в победу Киева. Об этом сообщают «Известия».
Она добавила, что страны Старого Света в оценке событий на Украине развернули свою позицию на 180 градусов.
По мнению австрийского политика, в настоящее время все задаются вопросом: как вести себя в случае победы России в украинском конфликте.
Она отметила, что, поскольку российская армия уже перешла в наступление, то вполне может заявить о новых освобожденных территориях.