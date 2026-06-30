Инфляция съела спрос: в Нижегородской области объем продаж гипотензивных препаратов упал, а выручка выросла

На первый взгляд, ситуация на фармацевтическом рынке Нижегородской области выглядит парадоксально: за первые пять месяцев этого года жители региона купили 4,3 млн упаковок гипотензивных препаратов, потратив на них почти 1,8 млрд рублей, при этом само потребление в штуках неожиданно снизилось на 0,6 процента. Однако итоговая сумма расходов выросла на целых 12 процентов — и здесь дело не в возросшей любви к здоровью, а в сухой арифметике инфляции, которая незаметно подняла ценники на жизненно важные лекарства. Получается, что нижегородцы стали покупать чуть реже, но платить заметно больше, и этот разрыв между динамикой упаковок и денежных затрат красноречиво свидетельствует о давлении ценового фактора на кошельки пациентов с гипертонией. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Если копнуть глубже, статистика RNC Pharma расставляет интересные акценты: по объему продаж регион уверенно входит в топ-7 субъектов страны, однако по среднедушевому потреблению спускается лишь на 23-ю строчку. Эта диспропорция наводит на мысль, что местный рынок велик скорее за счет численности населения, а не за счет аномально высокого спроса на таблетки от давления. Более того, аналитики связывают зафиксированное падение спроса с изменением возрастной структуры — предполагается, что Нижегородская область постепенно молодеет, а значит, доля пожилых людей, которые являются основными потребителями таких препаратов, сокращается. В противовес этому лидерами по востребованности остаются Орловская, Тамбовская и Рязанская области — регионы с классическим «стареющим» профилем, где гипертония традиционно требует массовых закупок медикаментов.

Для местного здравоохранения и аптечного ритейла эта тенденция — двойной сигнал: с одной стороны, относительное снижение числа гипертоников можно считать позитивным демографическим сдвигом, но с другой — инфляционный рост цен съедает любую экономию и ложится бременем даже на тех, кто продолжает лечение. Получается, что в количественном выражении рынок сжимается, а в денежном — расширяется, причем последнее не имеет отношения к улучшению доступности терапии.

В итоге сегодняшняя картина такова: нижегородцы стали покупать гипотензивные препараты немногим реже, но платят за них ощутимо больше, и эта коллизия останется главным вызовом для региональной системы лекарственного обеспечения, пока инфляция продолжает переписывать ценники быстрее, чем меняются медицинские показатели. Общее же падение спроса, хоть и небольшое, пока скорее радует демографов, чем тревожит терапевтов, однако требовать от аптечной статистики окончательных выводов о здоровье нации было бы преждевременно — слишком много сопутствующих переменных остается за кадром.

Ранее сообщалось, зачем россияне массово скупают полисы онкострахования.