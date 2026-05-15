«Страховка от рака»: зачем россияне массово скупают полисы онкострахования
Россияне стали массово страховаться от онкологии: в первом квартале 2026 года продажи полисов онкострахования в СОГАЗе выросли на 123%. Зачем люди скупают такие страховки, что они покрывают и не является ли это просто маркетинговым ходом, интернет-изданию REGIONS рассказал онколог, академик РАН Александр Румянцев.
Бизнес расширяет ДМС для сотрудников
В СОГАЗе объяснили рост спроса на онкострахование ответственностью бизнеса.
«Динамика в основном связана с тем, что ответственный бизнес расширяет программы ДМС для сотрудников, добавляя новые опции. Прирост объема продаж по сборам в первом квартале 2026 года составил 123%», — сообщили в компании.
Базовый полис включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, лечение в стационаре, обеспечение лекарствами и медицинскую эвакуацию при необходимости. Расширенный вариант добавляет паллиативную помощь, реабилитацию, транспортные расходы и проживание при консультациях в другом городе.
В СберСтраховании за первый квартал 2026 года оформили более 13 тысяч полисов от серьезных заболеваний, включая онкологию — это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Маркетинговый ход или реальная помощь?
Академик РАН Александр Румянцев подтвердил, что страховка может дать серьезные выплаты. Однако он предупредил, что не все опции страховки реально нужны.
«Если речь идет о сопровождении и обеспечении лекарствами — это маркетинговый ход. Страховые компании не сопровождают. Все это берет на себя Социальный фонд. А все дети находятся под контролем государства и получают бесплатное лечение», — заявил Румянцев.
У нас люди не страхуются, за рубежом — обязательно
Академик сравнил российскую практику с зарубежной.
«За рубежом люди обязательно имеют медицинскую страховку, или ее оплачивает предприятие. Тогда в страховку могут быть включены самые разные вопросы, включая выплаты при заболевании. У нас в стране этого нет. Предприятия не страхуют своих граждан, потому что по Конституции эту функцию несет государство», — пояснил Румянцев.
Сам он, по его признанию, не страховался. Академик отметил, что для хорошей работы страховых компаний нужно с детства иметь информацию, что страховки обязательны.
Россияне старше 40 лет могут пройти бесплатный онкоскрининг по ОМС — в программу диспансеризации входят маммография, анализ на ПСА, исследование кала на скрытую кровь и колоноскопия. Бояться стоит не диагноза, а незнания, подчеркнула академик Оксана Драпкина, пояснив, что своевременная диагностика позволяет держать под контролем даже тяжелые хронические заболевания и оставаться активным.