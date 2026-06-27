Лаосский банк разорвал отношения с Россией: карты «Мир» в стране больше не принимают

Один из крупнейших банков Лаоса — Joint Development Bank (JDB) — объявил о полном прекращении сотрудничества с российской финансовой системой, сообщает «Фонтанка». Кредитная организация больше не обслуживает карты «Мир», не принимает платежи в рублях и отключилась от российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

В банке подчеркнули, что с картами «Мир» теперь не работает ни один терминал, платежный шлюз или операционный канал JDB. Коммерческие отношения с Национальной системой платежных карт России (НСПК) окончательно разорваны.

Кроме того, JDB больше не проводит расчеты в рублях и в валютах других стран, находящихся под международными санкциями.

В банке также заявили, что не имеют отношения к криптоактивам — не предлагают их, не посредничают и не содействуют операциям с ними. При этом JDB остается подключенным к международной системе SWIFT для обмена финансовыми сообщениями. Банк выпускает собственные карты Visa и обслуживает карты Visa, Mastercard и UnionPay.

Причиной разрыва, вероятно, стали санкции Европейского союза (ЕС). В апреле 2026 года в рамках 20-го пакета антироссийских ограничений ЕС ввел запрет на транзакции с JDB. Вместе с лаосским банком под санкции попали две киргизские и одна азербайджанская финансовая организация.

В ЕС объяснили это тем, что JDB, как и ряд других банков из третьих стран, помогал России обходить санкционные ограничения. В самом банке отметили, что решение связано с обновлением внутренних процедур и необходимостью соответствовать требованиям международных финансовых партнеров.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России ужесточат работу микрофинансовых организаций (МФО).