Московская область вошла в число регионов со снижением цен на дома

В первом полугодии 2026 года Московская область вошла в число регионов, где снизились цены на частные дома. При этом в целом по России рынок сохранил положительную динамику, однако рост стоимости оказался ниже уровня инфляции. Об этом пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на «Мир квартир».

В Московской области в первом полугодии 2026 года средняя стоимость частных домов снизилась на 2,6%. Такие данные приводит портал «Мир квартир», отметив, что Подмосковье оказалось среди регионов, где рынок загородной недвижимости продемонстрировал отрицательную ценовую динамику.

Аналитики связывают ситуацию с сохраняющейся высокой стоимостью жилья и снижением покупательской активности. По их мнению, нынешние экономические условия ограничивают возможности россиян приобретать дорогостоящую недвижимость.

Помимо Московской области, снижение цен зафиксировано и в других регионах страны. Так, в Вологодской области дома подешевели на 6,5%, а в Ярославской — на 3,3%. Средняя стоимость индивидуального дома в Ярославской области сейчас составляет 5 млн 653 тыс. рублей.

Несмотря на локальное снижение цен, в среднем по России частные дома за первые шесть месяцев 2026 года подорожали на 1,7%. Однако этот показатель оказался ниже уровня инфляции, что говорит о замедлении роста рынка.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что по сравнению с прошлым годом темпы роста существенно сократились. Если в первом полугодии 2025 года средняя стоимость частных домов увеличилась на 2,8%, то сейчас рынок развивается значительно сдержаннее. По его мнению, такая ситуация сохранится до улучшения макроэкономической обстановки и восстановления покупательского спроса.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории.