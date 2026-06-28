С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории

С 1 июля в России вступят в силу изменения, касающиеся формирования кредитных историй. Одним из главных нововведений станет появление информации о предыдущих кредиторах, если право требования по кредиту было передано другой организации. Об этом сообщил РИА Новости директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

По словам эксперта, действующая система предусматривает отражение в кредитной истории только сведений о новом владельце кредитного обязательства. Если после переуступки прав кредитор сотрудничает с другим бюро кредитных историй, установить цепочку передачи долга становится практически невозможно.

После вступления новых правил в силу эта проблема будет устранена. В кредитной истории начнут указывать не только текущего кредитора, но и организацию, которая ранее уступила или продала право требования по кредиту. Это позволит проследить историю передачи обязательств при цессии или секьюритизации.

Еще одним изменением станет более детальная фиксация событий в кредитной истории. Помимо даты, кредиторы будут обязаны передавать точное время совершения операций.

Как пояснил Филиппов, это позволит корректно определять последовательность событий, произошедших в течение одного дня. Например, станет понятно, возникла ли сначала просрочка по платежу, а затем была погашена, или же события происходили в иной последовательности. Ожидается, что такие изменения сделают кредитные истории более прозрачными и информативными как для заемщиков, так и для финансовых организаций.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступают в силу новые законы о кредитах и страховании.