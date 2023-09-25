Мособлконтроль проверил, как сельские предприятия используют технику

Главное контрольное управление Московской области проверило наличие и использование сельскохозяйственной техники и оборудования в ООО «Дока-Генный Технологии» и ООО «МосАгроФуд-Д».

Для производства продукции, ее переработки и хранения в 2022 году из бюджета области товаропроизводителям были частично возмещены затраты на приобретение 54 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (комбайны, тракторы, транспортеры, погрузчики и другое) на общую сумму 33,05 миллиона рублей.

Вся закупленная техника изготовлена не ранее 2021 года. Контролеры констатировали, что она в полном количестве успешно используется на полях Дмитровского городского округа.