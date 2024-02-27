На стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошел розыгрыш подарков регионального производства

Более трехсот подарков от подмосковных предпринимателей разыграли в рамках презентации проекта «100% Подмосковье» на стенде Московской области в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Посетители смогли попытать удачу и вытащить из игрового автомата приятный сюрприз: косметику, сувенирную продукцию, интерьерные свечи, мыло, кожаные чехлы для карт или брелоки. Необычный интерактив был приурочен к презентации нашего проекта «100% Подмосковье» и прошедшему Дню предпринимательства.

У посетителей стенда также был шанс лично познакомиться с подмосковными компаниям и узнать секреты их производств. В рамках мастер-классов они приняли участие в создании композиций из природных материалов от творческой мастерской «РИМ БУКЕТ» из Долгопрудного, компания «Арома Хоум» из ОЭЗ «Дубны» научила их делать аромадиффузоры для дома, а компания ARDELINI из Люберец — кожаные брелоки.

Напоминаем, что программа «100% Подмосковье» и одноименный онлайн-сервис направлены на поддержку региональных брендов — производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг. Поддержкой могут воспользоваться самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица, чей бизнес зарегистрирован и поставлен на налоговый учет в Московской области.