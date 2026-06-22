Налог на теневой импорт: юрист предложил архаичную, но работающую идею

Минфин предложил поэтапно обложить налогом на добавленную стоимость все покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах, начиная с 7% в 2027 году и заканчивая 22% к 2029-му. Ответственность за начисление и перечисление этих денег в бюджет планируют возложить на сами иностранные маркетплейсы и их российских посредников. Однако за этой, казалось бы, логичной фискальной инициативой скрывается гораздо более глубокая проблема, чем простое пополнение казны: насколько вообще российское государство способно заставить отчитываться бизнес, который физически находится вне зоны его доступа? Юрист Александр Хаминский в своей оценке этой идеи весьма скептичен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, крупные игроки, особенно из Китая, не будут пассивно ждать, пока их подключат к налоговой системе — они моментально перестроят логистику. Самый очевидный лазейка — оформление коммерческих партий как личных посылок от физических лиц, что практически парализует любую систему контроля и сведет на нет все усилия фискалов. Мало того, новая норма неизбежно породит бум фирм-однодневок: одни будут принимать платежи, другие — оформлять ввоз, а после первого требования налоговой спокойно исчезнут. Борьба с этим хаосом, по мнению эксперта, обойдется бюджету в такую сумму, что экономический эффект от самого сбора НДС станет просто смехотворным.

Юрист добавил, что администрирование такого налога похоже на попытку поймать тень: чтобы получить средства, контролерам придется строить систему взаимодействия с компаниями, неподвластными российскому правовому полю. Это огромные затраты на международный юридический мониторинг и цифровой контроль, эффективность которого крайне сомнительна. В итоге государство рискует создать сложнейший и дорогой механизм, который будут обходить с легкостью, а бремя дополнительной работы полностью ляжет на плечи легальных посредников.

Хаминский предлагает радикально иное, почти архаичное решение: вместо бюрократического эпикриза с цифровыми платформами, проще отказаться от текущего беспошлинного порога в 200 евро и обязать платить пошлину за каждое международное отправление, подняв ее ставку с 15% до 20%. Этот метод возвращает нас к старой доброй таможенной границе: товар пересек рубеж ЕАЭС — возникло обязательство. Не важно, кто продавец, как оформлен чек и через какой сайт прошла сделка — деньги взимаются фактом физического прибытия груза.

По его мнению, прелесть такого подхода в его предельной прозрачности. Он закрывает главные окна для ухода от налогов, поскольку уйти от контроля на границе практически невозможно, и делает излишним сложный надзор за иностранными интернет-площадками. Это приносит бюджету гораздо больше гарантированных поступлений без создания многослойной и уязвимой системы. Именно по этой причине эксперт считает, что старый добрый таможенный сбор — это та самая понятная и рабочая альтернатива, которой не хватает амбициозному, но рискованному плану Минфина.

Ранее депутат Нигматулин заявил, что из-за НДС импорт на маркетплейсах может подорожать до 20%.