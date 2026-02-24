НДС для импорта: сколько в итоге заплатят покупатели

Импортные товары на маркетплейсах в России могут подорожать минимум на 5%, а в перспективе — до 20%. Такой прогноз в комментарии « Газете.Ru » дал депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.

Повышение цен может быть связано с планами ввести НДС для зарубежных товаров, продающихся на онлайн-площадках. По мнению Нигматулина, дополнительные налоговые расходы продавцы переложат на покупателей. На первом этапе рост цен может составить около 5%, а к 2030 году — достигнуть 20% по мере поэтапного увеличения ставки.

Он считает, что резкого скачка не произойдет: изменения будут постепенными и сопоставимыми с ежегодной инфляцией. Возможно кратковременное сокращение ассортимента импортной продукции, однако серьезного падения спроса на маркетплейсах эксперт не ожидает.

Определенные преимущества могут получить российские производители, представленные на онлайн-платформах. В то же время часть выгоды способны извлечь и офлайн-продавцы импортных товаров, если на них новые правила не распространятся. Однако традиционная розница несет более высокие издержки, что часто делает ее менее конкурентоспособной по цене.

С инициативой ускоренного введения НДС для импортных товаров дороже 1 тыс. рублей ранее выступило Минэкономразвития России. Обсуждается возможность запуска механизма раньше 2027 года. Эксперты предупреждают, что дополнительная налоговая нагрузка может отразиться на конечной стоимости товаров.

