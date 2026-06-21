Названы самые популярные марки китайских авто в России

Объем продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2026 года вырос на 18% в годовом выражении и достиг 110 669 единиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК «Автодом». За первые пять месяцев совокупные продажи составили 482 803 автомобиля — на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на сезонное снижение относительно апреля, рынок сохраняет восходящую динамику.

При этом, как отметили дилеры, на фоне общего роста продаж наблюдается нехватка отдельных моделей. В «Автодоме» пояснили, что это связано с высокой популярностью у потребителей и ожидаемым сокращением импорта более чем в два раза в текущем году. Дефицит, по их данным, грозит Haval H3 и M6, Changan UNI–V, Exeed VX и RX, Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S и Voyah Dream.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов отметил, что с начала года одним из самых востребованных брендов остается Belgee — благодаря удачному соотношению цены и качества. Высокий спрос сохраняется на Exeed VX и RX, однако количество автомобилей на привлекательных условиях ограничено — речь идет о последних партиях. Дефицит наблюдается и на популярные комплектации Haval H3 и Haval M6 с механической коробкой, а также на новый Changan UNI–V.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов рассказал, что устойчивый спрос формируют три группы китайских брендов. Первая — Great Wall (Haval City, Haval Pro, Tank). Вторая — Geely и Belgee, совокупно реализующие более 10 тысяч машин в месяц. Третья — Chery Group и АГР (Tenet, Omoda, Jaecoo, Jeland, Exeed). Вместе они, по его словам, дают около 70% всех продаж китайских авто в России.

Иванов подчеркнул, что системного дефицита на рынке нет, но локальная нехватка возникает там, где спрос превышает запланированные объемы поставок. Пример — Evolute i-Space, который показал более высокий интерес, чем ожидалось, и производство не сразу адаптировалось к такому объему.

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