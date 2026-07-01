Несмотря на заявление ЦБ: экономисты ждут снижение ключевой ставки до 12%

Ключевая ставка продолжит снижаться, но осторожно и без резких движений. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» спрогнозировала, как решения ЦБ изменят жизнь простых людей от кредитов до зарплат.

На последнем заседании 19 июня Центробанк снизил ключевую ставку девятый раз подряд — до 14,25% годовых. При этом Банк России уже допустил, что в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. В опубликованном 1 июля резюме обсуждения ЦБ указано, что для стабилизации инфляции на цели вблизи 4% может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в середине июня не исключила пересмотра прогноза по ставке в июле — скорее вверх, чем вниз. При этом Инна Литвиненко не исключает дальнейшего снижения.

«На ближайших двух заседаниях мы будем видеть либо такое же поступательное снижение — на 0,25–0,50 процентных пункта, либо паузу. И до конца года мы можем выйти на 12,5–12%», — заявила она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ипотека и кредиты: когда брать

Экономист советует не торопиться с ипотекой или взятием потребительского кредита. В июне 2026 года средняя рыночная ставка по ипотеке опустилась до 24,1%, по потребительским кредитам — до 29,5%. При этом ставки по депозитам банки пока держат высокими, и это сдерживает снижение кредитных продуктов.

«Тем, кто планирует брать кредит до конца года — ипотечный или потребительский на крупные суммы, — лучше подождать. Банки ориентируются на ключевые ставки топ-5–топ-10 банков, и пока снижение на 0,25 пункта 19 июня не дает ощутимого эффекта. Как только мы увидим, что банки начнут значительно снижать ставки по кредитным продуктам — по потребительским и ипотеке, — это будет знаком, что экономика ожила», — отметила Литвиненко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Цены и зарплаты: что вырастет

Снижение ставки — это всегда стимул для спроса, считает эксперт. Но резкое снижение может разогнать инфляцию, именно поэтому ЦБ действует осторожными шагами, пояснила она. Поэтому ждать скачка цен не стоит.

Позитивный момент касается зарплат. Как отметила Литвиненко, снижение ставки рефинансирования должно запустить цепочку, которая в итоге отразится на доходах людей.

«Снижение ставки стимулирует кредиты — и не только граждан, но и крупные предприятия. Когда крупные предприятия возобновляют инвестиционную активность и запускают новые проекты, это означает новые рабочие места и повышение зарплат. Значит, люди смогут больше приобретать и брать кредиты на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля и прочего», — разъяснила она.

Как заключила эксперт, сильное стимулирование экономики — это риск, а постепенное снижение — это нормально. Поэтому россиянам просто нужно подождать, пока банки отреагируют на сигналы Центробанка.

Экономист также спрогнозировала, когда ипотека в России станет доступной. По ее оценке, ставки по жилищным кредитам вернутся к комфортному уровню не раньше 2027 года.