Россиянам назвали условие, при котором ипотека станет дешевле

Несмотря на то, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, ипотека все еще остается дорогой: ставки превышают 17%. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, когда можно будет говорить о доступной ипотеке.

До 12% — доступная ипотека

Планомерное снижение ключевой ставки ЦБ идет уже девятый месяц подряд. Но для рынка ипотеки это пока не ощутимо, считает эксперт.

«Планомерное снижение ставки рефинансирования ориентировано правительством РФ и Центральным банком на формирование доступной ипотеки для граждан России. Такая задача стоит до конца года. Если ставку рефинансирования удастся понизить до уровня 12% и ниже, тогда можно будет говорить о доступной ипотеке», — пояснила Инна Литвиненко.

Когда ипотека будет ниже 10%

По словам эксперта, для того, чтобы ипотека стала по-настоящему выгодной, нужно гораздо большее снижение уровня ключевой ставки.

«Если ставка рефинансирования будет ниже 10%, тогда можно говорить о возврате ставок по ипотеке на уровне 7-9%. Однако до конца 2026 года таких показателей ждать не стоит», — отметила Литвиненко.

Ситуация на рынке

Сейчас ставки по ипотеке в крупнейших банках превышают 17%. Как объяснила экономист, рост ставок связан с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, которая была направлена на борьбу с инфляцией. Сегодня ключевая ставка снижается, но инфляционные риски все еще сохраняются. Именно поэтому ЦБ снижает ставку осторожно — не на 0,5 п. п., как ожидали аналитики, а лишь на 0,25.

Литвиненко пояснила, что это значит для заемщиков:

До конца 2026 года ждать ключевую ставку ниже 12% не стоит;

О снижении до 10% и ниже можно будет говорить не раньше 2027–2028 годов;

Тем, кто планирует брать ипотеку, стоит следить за решением ЦБ по ключевой ставке — именно она определяет стоимость банковских кредитов.

Платежки за «коммуналку» бьют по кошельку, но экономисты считают, что каждый может урезать их на 10% — достаточно изменить пару привычек и взять под контроль управляющую компанию.