Новое место для сельского туризма появилось в подмосковном Наро-Фоминске

Крестьянско-фермерское хозяйство из Наро-Фоминского городского округа запустило новый проект «ГОРЫГОРОД», направленный на привлечение туристов на село и популяризацию фермерской продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сотрудники ведомства провели выезд к победителю конкурса проектов агротуризма 2024 года, чтобы проверить готовность к приему экскурсантов. Благодаря грантовой поддержке КФХ планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции, приобрести оборудование для ухода и содержания животных, а также установить детскую площадку.

Отмечается, что в рамках проекта «ГОРЫГОРОД», направленного на привлечение туристов, гостей ждут вкусные хычаны, пицца с собственным сыром, колбасы и молоко на свежем воздухе. Приехав в гости, посетители могут отдохнуть душой и насладиться вкусной фермерской продукцией, а также покормить коров и посидеть на свежем воздухе в уютном кафе после долгой дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.