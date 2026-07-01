Новые правила игры на кредитном рынке: омбудсмен рассказал, почему запреты не решат проблему закредитованности

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев дал откровенную оценку новым правилам игры на кредитном рынке: с одной стороны, он приветствует ужесточение контроля, а с другой — честно предупреждает, что одними запретами ситуацию с закредитованностью не исправить. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Напомним, что с 1 июля банки лишились возможности закрывать глаза на липовые справки о доходах — теперь любой заемщик обязан подтвердить свои заработки официальными бумагами, а если их нет, финансисты будут отталкиваться от средней зарплаты по региону с вычетом десяти процентов. Старая схема, когда клиент сам себе рисовал цифры в анкете, для крупных сумм больше не пройдет, а база данных о займах станет прозрачнее — регулятор закрывает те щели в кредитных историях, которые раньше возникали при перепродаже долгов коллекторам.

Медведев отмечает, что Центробанк последовательно вычищает с рынка откровенно рискованные практики и навязанные страховки — результат налицо: если раньше в МФО жалобы сыпались десятками в день, то теперь их считанные единицы за год. Однако, по его словам, эти успехи упираются в потолок макроэкономики: закредитованность в России распределена чудовищно неравномерно, и почти половина всех кредитов висит на 11 млн заемщиков, которые находятся в отчаянном положении. Но ключевой удар по благополучию наносит даже не безработица, а банальный рост цен на жизненно важные вещи — топливо и уголь. Омбудсмен приводит живой пример из Кузбасса: пенсионеры честно говорят, что формальные скидки на уголь ничего не решают, потому что за льготную цену нельзя купить качественное сырье, и в итоге им приходится брать кредиты, чтобы просто не замерзнуть зимой, отдавая потом непонятно из каких средств.

По его словам, отдельная болевая точка — малый бизнес, который сейчас переживает жесткий кризис: общепит и сфера услуг закрываются пачками, их владельцы и сотрудники уже висят в долгах, а тут еще логистический коллапс с бензином поднимает стоимость каждого продукта на полке. Таким образом, новые правила — это безусловный шаг к порядку и прозрачности, но выше головы прыгнуть нельзя: пока реальные доходы не начнут расти, а цены на базовые ресурсы не стабилизируются, никакая фиксация данных и верификация справок не сделают людей платежеспособными. В сухом остатке — регулятор расчищает поле, но итоговое здоровье финансов зависит исключительно от общего состояния экономики, и, если пенсии и зарплаты будут отставать от инфляции, долговая яма будет только углубляться, несмотря на все старания Центробанка.

Ранее экономист Окишев заявил, что кредиты подешевеют к концу года.