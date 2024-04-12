Новый сетевой магазин площадью свыше 600 «квадратов» заработал в Зарайске

В подмосковном Зарайске открылся новый сетевой магазин одной из федеральных торговых сетей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадь новой торговой точки составляет свыше шестисот квадратных метров, в ассортименте — более шести тысяч наименований товаров, в том числе свежие овощи, мясо, рыба, молочные продукты и многое другое.

На территории магазина также работает пекарня, где можно приобрести ароматный кофе и свежую выпечку, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки бизнеса.