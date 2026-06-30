Почему расходы Рязани снова обогнали доходы? Депутаты утвердили бюджет с дефицитом и семью правками

Рязанская городская дума подвела итоги финансового года, утвердив отчет об исполнении бюджета за 2025 год с характерным для муниципалитетов дефицитом: доходная часть составила 26,2 млрд рублей, а расходная оказалась чуть выше — 27,2 млрд. Любопытно, что в течение года главный финансовый документ города корректировался семь раз, что говорит о напряженной работе чиновников в попытках подогнать реальные поступления под постоянно меняющиеся потребности. Тем не менее, программная структура была сохранена, и основная масса средств — 26,9 млрд— ушла на реализацию 19 муниципальных программ, охватывающих ключевые сферы жизни города. Об этом сообщает издание 7info .

Особого внимания заслуживает динамика собственных доходов: налоговые и неналоговые поступления выросли до 9,54 млрд рублей, что на 490 млн превышает показатели предыдущего года. Более того, плановые назначения по этой статье перевыполнены на 1,3% — пусть скромный, но все же положительный сигнал, свидетельствующий о росте экономической активности или эффективности администрирования. Этот прирост частично компенсирует общий дисбаланс бюджета, хотя дефицит в один миллиард рублей все же остался, что заставляет задаться вопросом о источниках его покрытия и долговой нагрузке на город.

Несмотря на традиционно высокую долю безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов, Рязани удалось нарастить именно собственную доходную базу, что является более устойчивым фундаментом для планирования. Итог года можно считать условно стабильным: город выполнил свои социальные обязательства и инвестиционные программы, хотя и ценой семи корректировок и превышения расходов над доходами. Впереди — новый цикл бюджетного планирования, где перед властями стоит задача не только удержать достигнутый уровень сборов, но и сократить разрыв между тратами и поступлениями, чтобы избежать накопления долговых рисков в будущем.

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