«Сильный защитный фактор»: эксперт объяснил, что означает низкий госдолг России

Россия — одна из самых «малодолговых» стран мира: внешний госдолг составляет всего 54,9 млрд долларов, приводят РИА Новости актуальные данные. Для сравнения: у США — более 36 трлн долларов, у Японии — почти 15 трлн. Доктор юридических наук, профессор, вице-президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Игорь Трунов в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» объяснил, о чем говорит размер государственного долга.

Что означает размер госдолга

Государственный долг — это деньги, которые страна взяла в долг у других государств, международных организаций или частных инвесторов. Размер долга показывает, насколько страна зависит от внешнего финансирования, отметил Игорь Трунов.

«Большой госдолг означает, что страна активно занимает за рубежом для покрытия дефицита бюджета, инвестиций и текущих расходов. Это дает доступ к капиталу, но создает большие риски», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковьем сегодня».

Внешний госдолг России на 1 января 2026 года составлял около 57 млрд долларов, но уже к июню сократился до 54,9 млрд долларов. Это один из самых низких показателей среди крупных экономик мира, подчеркнул Трунов.

«Низкий долг — это сильный защитный фактор. Это признак осторожной фискальной политики и низкой уязвимости. Для страны с большими резервами, экспортом сырья и возможностью печатать собственную валюту низкий госдолг повышает рейтинг, снижает стоимость новых заимствований и дает подушку для кризисов. Россия почти не занимает на Западе, и ее не задушить через отказ в рефинансировании. Это дает большую устойчивость при санкциях», — отметил эксперт.

В долгосрочной перспективе важно не то, насколько большой или маленький госдолг, а эффективность его использования и общая конкурентоспособность экономики, заключил специалист.

У каких стран самый большой госдолг

США: более 36 трлн долларов, около 120% ВВП;

Япония: почти 15 трлн долларов, более 250% ВВП;

Китай: около 16 трлн долларов, около 100% ВВП;

Италия: около 3,2 трлн долларов, около 140% ВВП;

Франция: около 3,6 трлн долларов, около 112% ВВП.

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