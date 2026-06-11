Резкое снижение ставки опасно: эксперт пояснил, почему ЦБ снизит ставку именно на 0,5%

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов уверен: на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку ровно на 0,5 процентного пункта. В интервью Pravda.Ru он объясняет, почему это самый сбалансированный вариант из всех возможных. Рынок уже заложил в прогнозы именно полпроцента — регулятор прежде не раз выбирал этот шаг для плавной, без судорог, корректировки системы.

Идея выглядит логично на фоне недавнего заявления президента: меры по борьбе с ценами работают, и динамика позволяет смягчать политику. Глава думского комитета Анатолий Аксаков тоже не исключал снижения в начале лета. Но почему именно полпроцента, а не, скажем, единица? Эксперт поясняет: слишком резкое падение ставки может не задушить, а наоборот — разогнать инфляцию, создав замкнутый круг. А вот умеренный шаг реально облегчает кредитное бремя, но не дает немедленного проинфляционного эффекта.

По его словам, Центробанку приходится балансировать на лезвии: удешевление кредитов традиционно давит на курс рубля, а чрезмерное укрепление валюты тоже никому не нужно. Однако у регулятора сейчас есть небольшой запас прочности — валюта чувствует себя достаточно уверенно. Но есть и второй риск: если стоимость заимствований рухнет слишком быстро, вкладчики начнут массово выводить деньги из депозитов, создав избыток ликвидности. Этого ЦБ допустить не может.

При этом нынешнее снижение, если оно случится, вряд ли станет последним. Эксперт напоминает: многие аналитики ждут ставку на уровне 12–13% к концу года. При благоприятном раскладе планка может оказаться даже ниже. Для экономики возврат к однозначным числам по ключевой ставке — это билет в новый инвестиционный цикл. Но для обычного человека последствия наступят быстрее: ставки по депозитам, скорее всего, просядут уже на следующий день после решения ЦБ.

Ранее экономисты заявили, что Банк России может снизить ставку на 0,25–0,5% или на 1%.