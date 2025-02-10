Риелтор Апрелев пояснил дешевизну домов в Испании и Японии

В интернете все чаще появляются данные о том, что стоимость жилья за рубежом значительно отличается от цен в нашей стране. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге цены на жилье остаются высокими, то в Японии и Испании можно найти варианты недвижимости по более доступным ценам. По словам риелтора Константина Апрелева, важно учитывать, что стоимость недвижимости зависит от множества факторов, в том числе местоположения, инфраструктуры, доступности рабочих мест и общего уровня спроса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, хотя в ряде регионов Японии и Испании можно найти жилье по цене, сопоставимой с квартирой в Саратове, следует внимательно оценивать все аспекты, связанные с местоположением и качеством недвижимости, прежде чем принимать решение о покупке.

По мнению эксперта, сегодня мир находится в рыночной системе и стоимость по-прежнему определяется спросом, который имеет определенные потребительские качества и сам по себе объект недвижимости, каким бы прекрасным он ни был, там замком или романтичным домиком у моря или в горах он ни был.

Ранее он назвал пути изменения стоимости жилья в России в ближайшее время.