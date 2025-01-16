Риелтор Апрелев назвал пути изменения стоимости жилья в России в ближайшее время

Экономисты прогнозируют удешевление жилья в нашей стране до 30%. При этом в наступившем году ставки по ипотеке могут значительно превысить стоимость аренды в силу пузыря на рынке недвижимости и жестких условий льготной ипотеки. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, прогнозы не совсем достоверны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что экономисты не понимают, как работает рынок недвижимости. Однако влияние ипотечных ставок на спрос нельзя отрицать. Так, застройщики заявляют о значительном удешевлении жилья, особенно на нулевых стадиях строительства, причем оно будет существенным, поскольку в условиях ограниченной льготной ипотеки рынок возвращается к состоянию, существовавшему до программ стимулирования.

По мнению эксперта, на стадии котлована цены должны отличаться от готового жилья минимум на 30%, иначе инвестиционный спрос теряет смысл.

Он добавил, что коррекция стоимости, возможно, станет устойчивым трендом, прежде всего для объектов в начальной стадии строительства.

Ранее экономист Колташов назвал грядущие перемены на рынке российской недвижимости.