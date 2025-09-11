Россиянам раскрыли суть массового сокращения штатов организаций осенью
Эксперт Валинуров раскрыл, кому придется искать новую работу уже осенью
Осень 2025 года может ознаменоваться новой волной оптимизаций на российском рынке труда. Согласно последним данным, уже каждая десятая компания в стране рассматривает возможность сокращения персонала — это на 4% больше, чем в конце прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с общим охлаждением экономики и снижением объемов производства. Как поясняет карьерный консультант Ильгиз Валинуров, многие предприятия вынуждены пересматривать штатную численность, поскольку часть функций сотрудников теряет актуальность в новых экономических реалиях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, немалую роль играет и технологическая трансформация: внедрение искусственного интеллекта и автоматизации позволяет заменять человеческий труд IT-решениями. Под наибольший удар попадут специалисты из сфер машиностроения, продаж и строительства. В первую очередь оптимизация затронет рядовых офисных сотрудников, в то время как ключевые руководители сохранят позиции. При отборе кандидатов на увольнение работодатели будут ориентироваться не на стаж, а на практическую пользу каждого специалиста — первыми покинут компании те, кто показывает слабые результаты.
Эксперт добавил, что сокращаемым сотрудникам важно помнить о своих правах. Ни в коем случае не стоит писать заявление по собственному желанию — это лишит их положенных выплат. По закону работник при сокращении получает компенсацию в виде среднемесячного заработка на период трудоустройства, но не более двух месяцев. Юристы рекомендуют внимательно изучать все документы при увольнении и при необходимости обращаться за профессиональной консультацией.
По его мнению, осенняя волна сокращений становится закономерным этапом адаптации бизнеса к изменившимся экономическим условиям. Наиболее устойчивыми окажутся специалисты, чей функционал остается востребованным даже в период оптимизаций.
