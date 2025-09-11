Россиянам раскрыли суть массового сокращения штатов организаций осенью

Осень 2025 года может ознаменоваться новой волной оптимизаций на российском рынке труда. Согласно последним данным, уже каждая десятая компания в стране рассматривает возможность сокращения персонала — это на 4% больше, чем в конце прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с общим охлаждением экономики и снижением объемов производства. Как поясняет карьерный консультант Ильгиз Валинуров, многие предприятия вынуждены пересматривать штатную численность, поскольку часть функций сотрудников теряет актуальность в новых экономических реалиях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, немалую роль играет и технологическая трансформация: внедрение искусственного интеллекта и автоматизации позволяет заменять человеческий труд IT-решениями. Под наибольший удар попадут специалисты из сфер машиностроения, продаж и строительства. В первую очередь оптимизация затронет рядовых офисных сотрудников, в то время как ключевые руководители сохранят позиции. При отборе кандидатов на увольнение работодатели будут ориентироваться не на стаж, а на практическую пользу каждого специалиста — первыми покинут компании те, кто показывает слабые результаты.

Эксперт добавил, что сокращаемым сотрудникам важно помнить о своих правах. Ни в коем случае не стоит писать заявление по собственному желанию — это лишит их положенных выплат. По закону работник при сокращении получает компенсацию в виде среднемесячного заработка на период трудоустройства, но не более двух месяцев. Юристы рекомендуют внимательно изучать все документы при увольнении и при необходимости обращаться за профессиональной консультацией.

По его мнению, осенняя волна сокращений становится закономерным этапом адаптации бизнеса к изменившимся экономическим условиям. Наиболее устойчивыми окажутся специалисты, чей функционал остается востребованным даже в период оптимизаций.

Ранее он раскрыл, сможет ли техника полностью заменить людей в доставке.