Дроны вместо курьеров: сможет ли техника полностью заменить людей в доставке?
REGIONS: эксперт Никитин оценил перспективы замены курьеров дронами в России
Фото: [istockphoto.com]
В ближайшие годы доставка с помощью беспилотных летательных аппаратов может получить широкое распространение в России, что неизбежно повлияет на рынок курьерских услуг. О перспективах такой технологии и возможных последствиях для работников отрасли рассказал REGIONS карьерный консультант и рекрутер Ильгиз Валинуров.
По мнению эксперта, полная замена курьеров дронами в обозримом будущем маловероятна.
«Еда, товары из маркетплейсов — все это люди заказывают домой, и дрон здесь не справится. Он не будет у подъезда оставлять или звонить в домофон. То есть это физически невозможно. В окно он влететь не может, на балкон тоже. А если у подъезда оставлять, тогда клиентам придется выходить встречать, а все уже привыкли, что до двери доставляют. Поэтому полностью курьеров они не заменят», — предположил специалист.
Одним из ключевых преимуществ технологии специалист называет потенциальное снижение затрат на логистику. Однако массовому внедрению препятствуют технические и правовые ограничения.
По информации издания, отдельное беспокойство у наблюдателей вызывает возможное влияние автоматизации на уровень заработной платы оставшихся курьеров. Валинуров считает, что снижение доходов работников, если оно произойдет, будет связано не столько с внедрением дронов, сколько с общими тенденциями на рынке труда.
«Надо помнить, что кроме технических моментов есть и погодные условия. Если ураган, сильный ветер — дроны просто не справятся, и тогда у компании может случиться определенный коллапс: заказы подвиснут, клиенты будут недовольны», — рассказал рекрутер.
