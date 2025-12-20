Россиянам рассказали, как правильно снимать деньги в банкомате, чтобы избежать блокировок

В условиях, когда наличные деньги снова стали востребованы, финансисты советуют россиянам быть внимательнее при снятии крупных сумм в банкоматах. Неправильные действия могут привести к временной блокировке операции или ограничениям, пишет портал «7дней.ру».

Банки обязаны следить за безопасностью средств своих клиентов и активно противодействуют мошенничеству. Если система безопасности заподозрит нестандартную операцию, она может заблокировать выдачу наличных.

Чаще всего подозрения вызывают попытки снять крупную сумму сразу после оформления кредита или редкое использование наличных клиентом.

В таких случаях банк может полностью отказать в выдаче или установить лимит, например, в 50 тыс. руб. на ближайшие 48 часов.

Если вам нужна крупная сумма, не снимайте ее всю сразу. Лучше разделите операцию на несколько частей и получайте деньги в течение недели.

Для очень больших трат, например, покупки автомобиля или дорогой техники, стоит заранее предупредить свой банк о планируемой операции. В этом случае можно запросить нужную сумму через банковскую кассу, что вызовет меньше вопросов у службы безопасности.

Особую осторожность следует проявлять клиентам, которые обычно пользуются безналичной оплатой. Для банка внезапное снятие значительной суммы наличными может выглядеть подозрительно.

