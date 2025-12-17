В преддверии новогодних праздников эксперты в области информационной безопасности отмечают увеличение количества мошеннических схем. Преступники используют сезонный ажиотаж, связанный с покупками и планированием отдыха, для выманивания денег и персональных данных, сообщает Hi-Tech Mail.

По словам главы BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрия Кирюшкина, одной из распространенных схем является создание фейковых сайтов по продаже билетов на концерты и шоу. Мошенники завлекают жертв заниженными ценами и положительными, но поддельными отзывами в тематических сообществах. Аналогичным образом действуют фальшивые онлайн-магазины, предлагающие несуществующие товары, например морепродукты, с последующим исчезновением после предоплаты.

Генеральный директор Secure-T Харитон Никишин отметил, что популярной остается схема фишинга под видом уведомлений от банков или государственных органов. Под предлогом блокировки счета или истечения срока действия документов злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации.

Отдельную опасность представляют взломанные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. От имени знакомых рассылаются сообщения с просьбой перейти по ссылке для голосования или получения подарка, что ведет на фишинговые страницы.

Эксперты указывают, что мошенники активно внедряют современные технологии, включая нейросети для генерации контента и инструменты для клонирования голосов. Технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров добавил, что по-прежнему часты телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов.

