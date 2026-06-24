Ручное управление топливом: советник главы Крыма рассказал, почему в республике законсервировали автопарк

В Крыму сохраняется напряженная ситуация с обеспечением топливом, и рассчитывать на скорое исчезновение дефицита пока не приходится. Советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала « Крым 24 » фактически опроверг надежды на то, что уже на будущей неделе бензин вернется на заправки в свободном доступе. Власти вынуждены работать в жестком режиме ручного управления, перераспределяя скудные ресурсы между самыми критически важными направлениями.

Он подчеркнул, что первоочередное право на получение горючего получили экстренные и спасательные службы — скорая помощь, МЧС и другие структуры, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье людей. Кроме того, топливо выделяется для транспорта, доставляющего в магазины продукты первой необходимости, в первую очередь хлеб и молоко. Это означает, что гражданский автопарк и коммерческие нужды отошли на второй план, а государство сосредоточилось на поддержании базового жизнеобеспечения.

Министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, по словам Крючкова, сейчас работает в буквальном смысле круглосуточно, ежедневно вручную распределяя топливо между предприятиями розничной торговли. Такая ручная настройка логистики показывает, насколько остро стоит проблема и насколько ограничены запасы — решения принимаются точечно, под каждую конкретную заявку. Чтобы минимизировать расход, в каждом ведомстве оставили для служебных нужд всего по одной машине, необходимой для оперативного решения неотложных вопросов руководством, а весь остальной автопарк законсервирован до лучших времен.

По его мнению, последствия такого положения очевидны: рядовые водители и коммерческий транспорт столкнутся с серьезными неудобствами, а экономическая активность на полуострове временно затормозится. Однако выбора у властей нет — они сознательно жертвуют второстепенными потребителями, чтобы не допустить коллапса в социальной сфере и здравоохранении. На данный момент главной задачей остается выживание системы в условиях острого дефицита, и даже самые оптимистичные прогнозы относительно скорого восстановления свободной продажи бензина выглядят преждевременными. Впереди — период строгой экономии и приоритизации ресурсов, где каждой каплей топлива будут распоряжаться с предельной осторожностью.

Ранее сообщалось, что в Курской области временно запретили отпуск бензина в тару.