В Курской области временно запретили отпуск бензина в тару

В Курской области с полуночи 24 июня на автозаправочных станциях топливо будут отпускать только непосредственно в баки автомобилей. Решение принял региональный оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, передает Дзен. Канал РИА «Курск» .

По его словам, в области, как и в ряде других регионов, заметно увеличился спрос на бензин и дизель. Губернатор отметил, что ажиотажный спрос способен усугубить ситуацию и привести к искусственному дефициту, при этом запасов топлива в регионе достаточно. Он добавил, что власти постоянно отслеживают обстановку.

Одновременно оперштаб поручил управлению ФАС по Курской области усилить мониторинг цен на всех местных АЗС. К проверке ситуации также подключилась прокуратура.

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