Рынок ипотеки в мае: риелтор назвал ее падение позитивным сигналом для рынка

Рынок ипотеки в России в мае показал заметное падение — было выдано чуть более 80 тысяч кредитов на общую сумму около 329 млрд рублей, что отбросило показатели к уровню октября 2022 года. Особенно сильно просел сегмент новостроек: на первичное жилье пришлось лишь 22% от общего числа выданных ссуд, тогда как еще месяц назад эта доля составляла 28%. Однако, по мнению эксперта Константина Барсукова, паниковать рано — текущая ситуация не катастрофична, а скорее является коррекцией после нескольких лет аномального роста. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что дело в том, что с 2020 по 2021 год, когда рынок жил без сверхльготных программ, средняя доля ипотеки на «первичку» держалась на уровне 25–26%. Нынешние 22% не только не являются антирекордом (в июле 2024 года показатель опускался до 19%), но и вполне укладываются в долгосрочную норму. Более того, сам Барсуков ставит под сомнение официальную цифру, ссылаясь на данные ДОМ.РФ, где доля новостроек в мае оценивается в 29%. Главная причина текущей динамики — возврат к естественным пропорциям: после отмены массовой льготной ипотеки и на фоне высокой ключевой ставки рынок постепенно избавляется от искусственного перегрева, когда спрос на новостройки необоснованно доминировал над вторичкой.

Главный вопрос сейчас — стоит ли брать ипотеку в таких условиях. Эксперт советует отталкиваться исключительно от личных целей и финансовой устойчивости. Если покупка жилья — это не спекуляция, а насущная необходимость, то главным критерием становится не столько текущая ставка, сколько способность заемщика выдерживать платежи даже при условии, что ключевую ставку не будут снижать в обозримой перспективе. Таким образом, рынок входит в фазу «новой нормальности», где решения принимаются не под влиянием государственных субсидий, а исходя из трезвого расчета собственных рисков. И это, по мнению Барсукова, скорее позитивный сигнал, чем тревожный звонок.

Ранее он сообщил, что предложение аренды жилья выросло на 20% за счет семейной ипотеки.