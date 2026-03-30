Рынок аренды в России: риелтор заявил, что предложение выросло на 20% за счет семейной ипотеки

Рынок аренды жилья в крупных российских городах переживает неожиданный бум предложения: по данным «Циан», за первый квартал 2026 года количество доступных квартир выросло на 21% по сравнению с предыдущим кварталом и на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Эксперт Константин Барсуков объясняет: это не случайность, а закономерный итог ипотечного бума прошлых лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Главный фактор, по словам специалиста, — массовый выход на сцену квартир, купленных по семейной ипотеке. Люди брали их «на вырост»: для детей, как инвестицию или просто впрок. Строительство завершилось, ремонт сделан, и теперь эти объекты огромной волной хлынули на рынок аренды. Основной массив — однокомнатные и студии. Именно они сейчас формируют львиную долю прироста предложения, и этот процесс набрал полную силу в прошлом году. Второй фактор — тонкая настройка спроса. Из-за роста ставок арендаторы начали перетекать в более компактный и доступный сегмент, создавая повышенный спрос на те же студии и «однушки». Собственники, видя такую динамику, активнее выводят эти объекты на рынок. А дальше сработал эффект домино: когда компактное жилье «перетянуло» на себя арендаторов из более дорогих категорий, там тоже освободились квадратные метры. Один сегмент потянул за собой другой, и в итоге общее предложение на рынке выросло по всей линейке.

Риелтор добавил, что третий, более точечный, но важный нюанс — история с релокантами. Часть собственников, уехавших за границу, раньше сдавали свои квартиры, добавляя объем на рынок. Но сейчас картина меняется: кто-то из них решил продать жилье, кто-то, напротив, вернулся и снова занял свою площадь. Это создало дополнительную подвижку на рынке и повлияло на структуру предложения, добавив ему хаотичности, но не снизив общего объема.

По его мнению, выбор стал значительно шире, особенно в бюджетном сегменте, где представлено множество свежих студий и «однушек» с новым ремонтом. Для собственников же картина сложнее: конкуренция усилилась, и чтобы сдать квартиру, возможно, придется более гибко подходить к ценообразованию. Рынок переживает естественную перестройку, где старые ипотечные вложения превратились в новый арендный фонд, а спрос, сместившись вниз по ценовой шкале, заставил весь рынок подстроиться под себя.

