Кредиты дешевеют, вклады тают: эксперт — о последствиях решения ЦБ
Экономист Галий: дальнейшее снижение ставки пока не гарантировано
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Кредиты постепенно станут доступнее, у бизнеса появится больше возможностей для новых проектов, но ждать быстрых перемен не стоит. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Елена Галий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как решение регулятора отразится на вкладах, займах и инвестициях.
Почему ЦБ пошел на смягчение
По словам эксперта, решение связано с замедлением инфляции, укреплением рубля и снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
«Банк России увидел признаки ослабления инфляционного давления и того, что экономика после кратковременного спада начала постепенно восстанавливаться. В этих условиях чрезмерно жесткие денежно-кредитные условия уже могут сдерживать рост, поэтому регулятор начал осторожное смягчение политики», — пояснила Галий.
Что изменится для граждан и бизнеса
- Кредиты и ипотека — банки начнут постепенно снижать ставки, но эффект проявится не сразу, а через несколько месяцев
- Вклады — доходность продолжит снижаться, так как банки адаптируются к новой стоимости денег
- Бизнес — заемное финансирование становится доступнее, что создает условия для инвестиций и расширения производства. Оживление наступит в третьем-четвертом квартале
О дальнейших прогнозах на эту тему читайте в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».