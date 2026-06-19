Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Кредиты постепенно станут доступнее, у бизнеса появится больше возможностей для новых проектов, но ждать быстрых перемен не стоит. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Елена Галий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как решение регулятора отразится на вкладах, займах и инвестициях.