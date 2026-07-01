Системный кризис, а не ставка: экономист раскритиковал предложение Грефа о снижении ставки ЦБ

В России официально отреагировали на резонансное предложение главы Сбера Германа Грефа, который призвал охладить перегретую экономику через радикальное снижение ключевой ставки до 10%. Своим видением ситуации в беседе с Общественной Службой Новостей поделился экономист Василий Колташов, и его ответ получился далеко не таким однозначным, как можно было предположить.

Суть претензий эксперта сводится к тому, что Греф сознательно упрощает проблему, сводя сложнейший макроэкономический узел к одной лишь цифре. Колташов настаивает: текущее состояние экономики — это не результат исключительно политики Центробанка, а системный кризис, в котором переплелись валютная нестабильность, перекосы на рынке недвижимости и отсутствие долгосрочных инвестиций. Дело в том, что при сохранении нынешних стимулов для строительного сектора дешевый кредит не поможет производству, а лишь раздует пузырь цен на квадратные метры, которые и так дорожают бешеными темпами. Осенью ситуацию усугубит перенесенное на октябрь повышение тарифов, и в таких условиях снижение ставки без жесткого контроля за курсом рубля выглядит не лечением, а игрой с огнем.

За фасадом дискуссии о процентных пунктах скрывается гораздо более глубокая идеологическая пропасть. Колташов прямо заявляет: предложение Грефа — это классический неолиберальный подход, в котором экономический рост мыслится исключительно через потребительское кредитование, а не через прорывные инфраструктурные проекты. Эксперт с сарказмом замечает, что, если бы в России работала логика развития, а не выгоды, страна уже строила бы сеть высокоскоростных магистралей, как это сделал Китай в XXI веке. Но банки, кредитующие застройщиков, свято заинтересованы в сохранении текущего статус-кво — им выгодна дорогая ипотека и вечно растущие цены, даже если население уже не в силах их потянуть.

Последствия такого шага, по мнению Колташова, могут быть катастрофическими для простых граждан. Если ставка опустится ниже темпов роста цен на жилье (а в прошлом году они прибавили 10%, и это не предел), депозиты перестанут быть спасением от инфляции. Рублевые сбережения потеряют смысл, что спровоцирует панику, панический отток вкладов и тотальное падение доверия к национальной валюте. Экономист напоминает, что высокая ключевая ставка сейчас — это не прихоть регулятора, а защитный механизм, который удерживает капиталы от бегства и хоть как-то сдерживает обесценивание.

В итоге эксперт формулирует жесткий вывод: России нужна не игра с одним регулятором, а комплексная перезагрузка всей модели. Требуется сильный, а не постоянно девальвируемый рубль (который так любят ослаблять экспортеры), доступная недвижимость (которую так не хотят удешевлять банки) и, главное, масштабные госинвестиции в промышленность и транспортную сеть, для чего у Центробанка есть ресурсы, но нет политической воли. Пока правительство выбирает точечные решения вроде снижения ставки, экономика продолжает задыхаться в ловушке, из которой Греф, по мнению оппонента, даже не пытается искать выход, предлагая вместо системного лечения лишь очередную дозу дешевых денег.

Ранее депутат Делягин заявил, что высокая ставка ЦБ ударит по промышленности и ипотеке.