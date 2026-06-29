ЦБ снова закручивает гайки? В Госдуме увидели риск замкнутого круга стагнации

Нефтяной кризис и разогнавшаяся инфляция создали для финансовых властей классическую дилемму, и, судя по прогнозам, регулятор может выбрать самый жесткий сценарий. Михаил Делягин, депутат Госдумы и доктор экономических наук, в эфире радио Sputnik допустил, что Центробанк в ответ на топливный дефицит и рост ценовых ожиданий снова поднимет ключевую ставку. Это решение, по его словам, станет прямым продолжением текущей политики, где высокие ставки рассматриваются как главное оружие против инфляции, даже ценой серьезных побочных эффектов.

Суть прогноза Делягина заключается в том, что ЦБ реагирует на сами факты подорожания, практически не анализируя их природу. Увидели рост цен — ужесточаем денежно-кредитную политику, делая заемные средства для бизнеса и граждан еще более дорогими. Парадокс в том, что текущий всплеск инфляции вызван прежде всего товарным дефицитом и логистическими сбоями, которые не лечатся высокими ставками — это не перегретый спрос, а шок предложения. Тем не менее, логика регулятора остается линейной: дорогие деньги охлаждают экономику, а значит, должны замедлить и рост цен, пусть даже ценой остановки производственных цепочек.

В своем выступлении Делягин позволил себе эмоциональную, почти саркастичную ремарку, заметив, что такими темпами экономику можно «добить» так, что она уже и не оправится. Конечно, он тут же оговорился, что российская экономика живуча, поэтому эксперименты с закручиванием гаек можно продолжать. Этот пассаж четко отражает суть предостережения: очередное повышение ключевой ставки ударит в первую очередь по инвестиционным программам промышленности и по доступности ипотеки и потребкредитов для населения, сделав и без того дорогие займы практически недоступными для широких слоев.

Итогом этой логики может стать замкнутый круг: ЦБ борется с инфляцией, убивая спрос, но при этом не влияет на топливный дефицит и внешние факторы. В результате страдает производственный сектор, который не может кредитоваться на пополнение оборотных средств, а домохозяйства теряют возможность рефинансировать свои долги. Делягин, по сути, предупреждает, что сегодняшнее повышение ставки — не профилактика, а удар по экономическому росту, и если регулятор не сменит подход, то рискует усугубить стагнацию в погоне за призрачной ценовой стабильностью.

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